Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tramvayla İETT otobüsü çarpıştı İstanbul'da tramvayla İETT otobüsü çarpıştı 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b6e4f4d16e2552a16cf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Al-Jazeera muhabiri öldürüldü Sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi Rambo Okan yeniden gözaltında Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi