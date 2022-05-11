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İstanbul'da tramvayla İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı.

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