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  3. 15 Mart 2018 13:00

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! İşte ilk görüntüler...

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor. Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)

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