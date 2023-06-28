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İstanbul'da tu teknesi battı

Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı.

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