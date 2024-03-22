Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada 22 Mart 2024 Cuma Saat: 11:35 İstanbul'da Üsküdar'da bulunan Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinden ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd42ef781e75fc40016ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde ilginç anlar