İstanbul'da turiste kabusu yaşattılar! Dövüp, gasp ettiler

Taksim’de arkadaşıyla yürüdüğü esnada yanlarına gelen şahıs tarafından “ucuz otel biliyorum” yalanıyla kandırılıp bara götürülen bir turist burada hem darp hem de gasp edildi.

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