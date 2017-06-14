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  3. 14 Haziran 2017 11:45

İstanbulda turistin cesedi kıyıya vurdu

Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde vapurda yolculuk eden vatandaşlar, denizde ceset şoku yaşadı. Arama ve kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkartılan cesedin, İran uyruklu erkek bir gence ait olduğu öğrenildi.

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