Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 22:27 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 22:27 İstanbul'da haber alınamayan turist çift, Galata’da 2 gün önce kiraladıkları evde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a435bb904fe6a20f0545b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı Çocuk koğuşunda tehdit, işkence, cinsel istismar İstanbul'da vahşet: Dondurucudan çocuk cesedi çıktı 10 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar