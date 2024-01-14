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  4. İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede

İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede

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İstanbul'da haber alınamayan turist çift, Galata’da 2 gün önce kiraladıkları evde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu.

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