İstanbul’da "turkuaz taksi’ sürücüsüne silahlı saldırı kamerada
27 Kasım 2018 23:10
İstanbul’da "turkuaz taksi’ sürücüsüne silahlı saldırı kamerada
İstanbul Bayrampaşa’da turkuaz taksi sürücüsünün, aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, Beşiktaş’tan taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa’ya getirdi. Burada şüpheli şahıs müşteri...