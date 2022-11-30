Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 11:55 İstanbul Kağıthane'de kazı çalışması sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63871a9ce3b8ff449832d163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kafasındaki tehlikeyi tıraş olurken farketti; hayatını berberi kurtardı İstanbul'da korkunç kaza: Harfiyat kamyonu aracın üstüne devrildi ''Cips''ten çıkan fare hastanelik etmişti... Mahkemeden şoke eden karar Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu Babylon filminden yeni fragman geldi 38 yıl sonra uyanan dev yanardağ böyle görüntülendi! Ortalık cehenneme döndü AK Partili Metin Külünk'e Bank Asya sorusu Oğuzhan Uğur'un programında AK Partili Metin Külünk'e sorulan soru olay oldu Güzellik yarışmasında kabus! Yarışmacı çığlıklar içerisinde kaldı