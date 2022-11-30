İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu

İstanbul Kağıthane'de kazı çalışması sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğu görüldü.

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