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İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu

İstanbul Kağıthane'de kazı çalışması sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğu görüldü.

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