İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı

Fatih’te iki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada Karagümrük Vefa Stadı içindeki güvenlik kulübesinde de yangın çıktı. 3 noktadaki yangınlar ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

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