Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı 15 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:15 Fatih’te iki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada Karagümrük Vefa Stadı içindeki güvenlik kulübesinde de yangın çıktı. 3 noktadaki yangınlar ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b263ac0ebf4535b4386433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor 2'si kız 3 garsonu tekme-tokat dövdüler Türbülansa giren uçaktaki korku dolu anlar kamerada Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı 15 Temmuz şehitleri Galata Kulesi'nde yaşatıldı İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı