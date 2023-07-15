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  4. İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı

İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı

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Fatih’te iki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada Karagümrük Vefa Stadı içindeki güvenlik kulübesinde de yangın çıktı. 3 noktadaki yangınlar ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

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