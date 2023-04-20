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  4. İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler

İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler

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İstanbul Bahçelievler'de ucuza satış yapan baklavacı dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

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