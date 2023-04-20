Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 16:10 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 16:10 İstanbul Bahçelievler'de ucuza satış yapan baklavacı dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644139c057afb4305f47ae53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü! KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha...