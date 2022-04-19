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  4. İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı

İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı

İstanbul'da yine sahte hoca dolandırıcılığı. Sahte hoca üfürükçülük ile dolandırdı, binlerce TL para alan üfürükçü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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