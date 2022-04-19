Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 08:20 İstanbul'da yine sahte hoca dolandırıcılığı. Sahte hoca üfürükçülük ile dolandırdı, binlerce TL para alan üfürükçü adli kontrolle serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e46953694642c095974a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı Erdoğan: ''Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'' 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar