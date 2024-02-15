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İstanbul'da UKOME'den yeni taksi kararı

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UKOME'de İstanbul'daki 8+1 taksilerden bin 38 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

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