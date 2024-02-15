Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da UKOME'den yeni taksi kararı İstanbul'da UKOME'den yeni taksi kararı 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 18:00 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 18:00 UKOME'de İstanbul'daki 8+1 taksilerden bin 38 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülmesine karar verildi. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ce2719bbf85de1b80252c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Bankta uyurken soyuldu! O anlar kamerada Yeniden aday olan başkan mitingde ağzını bozdu Fatih Terim Yunanistan'da ''süt dökmüş kedi'' gibi İYİ Parti'de deprem! ''Akşener timsah gözyaşları döküyor'' diyerek istifa ettiler Mansur Yavaş: Bizim yaptıklarımızı vaat olarak sunmaktan başka bir şey yapmıyorlar Hazır olun böylesini görmediniz! Aşk Adası'nda yaşananlara inanamayacaksınız Korktuğumuz başımıza geldi: Hamsiye veda edin İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti