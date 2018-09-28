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  3. 28 Eylül 2018 20:40

İstanbul’da uluslararası fuhuş şebekesi çökertildi: 8 gözaltı

İstanbul’da, uluslararası bağlantıları olan bir fuhuş çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Interpol tarafından aranan şebeke lideri Özbekistan uyruklu S.K.’nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, Orta Asya ülkelerinden Özbekistan’dan değişik etkinlik ve...

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