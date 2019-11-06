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  3. 06 Kasım 2019 17:45

İstanbul'da uluslararası soygun dehşeti!

İstanbul'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı.

Video Galeri
Diyanet'ten ''eşinin yüzüne bak'' reklamı
Diyanet'ten ''eşinin yüzüne bak'' reklamı
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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor ! ''Samara'' görüntülendi
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor ! ''Samara'' görüntülendi
Video Galeri
Belediye otobüsü alev aldı
Belediye otobüsü alev aldı
Video Galeri
Apartmanın 4. katındaki mucize kurtuluş kamerada
Apartmanın 4. katındaki mucize kurtuluş kamerada
Video Galeri
Attığı imza kabusu oldu!
Attığı imza kabusu oldu!
Video Galeri
İstanbul'da şoke eden olay ! Sokak ortasında soyundu
İstanbul'da şoke eden olay ! Sokak ortasında soyundu
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