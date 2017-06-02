  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Haziran 2017 16:15

'İstanbul’da üniversite okumak ayrıcalık'

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan LYS öncesinde öğrencilere başarılar dileyerek, üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Video Galeri
Sahurda tereyağı tüketimine dikkat
Sahurda tereyağı tüketimine dikkat
Video Galeri
Bursada Cuma namazı sonrası ortalık karıştı
Bursada Cuma namazı sonrası ortalık karıştı
Video Galeri
Antalyada damat cinneti: 2 ölü, 2 yaralı
Antalyada damat cinneti: 2 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
Köylü teyzelerden tırpanlı, oraklı, baltalı müze eylemi
Köylü teyzelerden tırpanlı, oraklı, baltalı müze eylemi
Video Galeri
'Oruç tutarak duygularımızı ve düşüncelerimizi eğitiyoruz'
'Oruç tutarak duygularımızı ve düşüncelerimizi eğitiyoruz'
Video Galeri
Şaka yaptığı arkadaşını silahıyla böyle vurdu
Şaka yaptığı arkadaşını silahıyla böyle vurdu