Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:45 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:45 Avcılar’da aralarında kız arkadaş meselesi olduğu iddia edilen şahıslar, üniversiteyi birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561b4379c297c164301a203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada Yusufeli'nde son evler de sular altında... Erdoğan'dan ev sahibine: ''Sende vicdan var mı ?'' İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Bir yolcu vapurdan denize düştü Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası