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  4. İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı

İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı

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İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki cipte yangın çıktı. AVM'nin içini kaplayan dumanlar panik yarattı.

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