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İstanbul'da ünlü AVM'de yangın!

İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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