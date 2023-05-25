Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ünlü AVM'de yangın! İstanbul'da ünlü AVM'de yangın! 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 17:25 İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f6fd3b7a4b473a00416b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Markette çocuğu taciz eden sapık tutuklandı Bu bitki her derde deva: Boğazları temizliyor, şeker hastalığına iyi geliyor Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti! HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi'' Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! İstanbul'da kadınlara çirkin saldırı İstanbul'da yine indirim yine izdiham!