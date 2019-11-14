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  3. 14 Kasım 2019 22:00

İstanbul'da ünlü kahve zincirinin ortağına silahlı saldırı

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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