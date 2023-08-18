  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı

İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı

Güncelleme:

İstanbul'da Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler gözaltına alındı. Muti olarak tanınan M.D. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler
Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul'da israf görüntüleri tepki çekti
Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party!
İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada
Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Hoynat Adası turist akınına uğruyor
Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı