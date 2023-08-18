İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı

İstanbul'da Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler gözaltına alındı. Muti olarak tanınan M.D. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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