Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 15:48 Güncelleme: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:48 İstanbul'da Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler gözaltına alındı. Muti olarak tanınan M.D. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df688746ac0e3ebf7754b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'da israf görüntüleri tepki çekti Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party! İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Hoynat Adası turist akınına uğruyor Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı