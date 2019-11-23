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RAHMİ TURAN, 'BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ' İDDİASININ KAYNAĞINI AÇIKLADI
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  3. 23 Kasım 2019 13:00

İstanbul'da ''uygunsuz fotoğraf'' gözaltısı

Ümraniye'de Mustafa Ş.'nin bir kadın ile uygunsuz fotoğraflarını çekip zorla parasını aldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.

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