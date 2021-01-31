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  3. 31 Ocak 2021 10:35

İstanbul'da ''uyuşturucu partisi''ne şok baskın! Böyle yakalandılar

Jandarma ekipleri İstanbul Kartal'da bir şebekenin uyuşturucu imalathanesi olarak kullandığı villaya düzenlediği baskında 6 kişi gözaltına alındı.

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