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  3. 08 Haziran 2017 08:15

İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Beyoğlunda Katara destek protestosu
Beyoğlunda Katara destek protestosu
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
Balıkesirde zincirleme kaza: 9 yaralı
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Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
Acemi kadın sürücü otomobil ile apartmanın bahçesine düştü
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İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
İftar saatinde sopalı yumruklu kavga
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Bomba var diye bağırıp karakola poşet atan şahıs yakalandı
Bomba var diye bağırıp karakola poşet atan şahıs yakalandı