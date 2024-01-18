İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi

İstanbul'da bir kişi 24 yaşındaki sevgilisini "suikast silahı" olarak bilinen uzi ile vurarak yaraladı. Zanlı ifadesinde "şakalaşıyorduk" dedi.

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