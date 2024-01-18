Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 14:40 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 14:40 İstanbul'da bir kişi 24 yaşındaki sevgilisini "suikast silahı" olarak bilinen uzi ile vurarak yaraladı. Zanlı ifadesinde "şakalaşıyorduk" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a90e4683771636310f1223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu Yine mi Esenyurt ? Evet yine Esenyurt! Muhtarlıkta maganda kurşunu! Altlar çamur dedi, çoraplarıyla girdi... Türkiye onu konuşuyor! İstanbul'da yol çöktü; bir bina boşaltıldı! Tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: ''Allah size depremi bilerek verdi!'' İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler