Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir genç, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi tarafından önce dövüldü ardından bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58a50a58425632f3f6113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi