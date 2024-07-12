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  4. İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü

İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya böldü. İnşaata atılan ceset, polis ekipleri tarafından bulundu.

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