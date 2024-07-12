Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 13:52 Güncelleme: 12 Temmuz 2024 Cuma 13:52 İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya böldü. İnşaata atılan ceset, polis ekipleri tarafından bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66910ad1aca26598d401f713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY'den sanatçılara ''valiz'' eziyeti Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Ege Denizi'nde yerli balıkların yerini egzotik türler aldı Kebabın başkentinde ''bedava'' izdihamı İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti İstanbul'da korku dolu gece: 6 katlı bina tahliye edildi