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  3. 09 Temmuz 2019 09:23

İstanbul'da vahşet! Boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler

Fatih'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

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