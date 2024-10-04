Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 17:15 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 17:15 İstanbul Fatih'te bir kişi, kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Cani adam daha sonra surlardan atlayarak intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fff89bd09a517d900208e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi Suriye'den Türkiye'ye getirilirken yakalandı: Tam 79 ton ağırlığında