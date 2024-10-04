İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı

İstanbul Fatih'te bir kişi, kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Cani adam daha sonra surlardan atlayarak intihar etti.

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