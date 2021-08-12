Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 İstanbul Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş halde bulundu. Polise teslim olan arkadaşları cinayeti itiraf ederken, 5 kişi girdikleri evden 4 kişi olarak çıkıp koştukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157dddfde60511ca653817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler