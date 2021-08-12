  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü

İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş halde bulundu. Polise teslim olan arkadaşları cinayeti itiraf ederken, 5 kişi girdikleri evden 4 kişi olarak çıkıp koştukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı
Bursa'da palet fabrikası küle döndü
İETT otobüsü alev alev yandı
Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan
Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde
Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler