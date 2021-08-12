İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş halde bulundu. Polise teslim olan arkadaşları cinayeti itiraf ederken, 5 kişi girdikleri evden 4 kişi olarak çıkıp koştukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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