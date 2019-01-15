İstanbul’da vahşet, kazlarını korkuttu diye köpeğini vurdu
15 Ocak 2019 23:20
İstanbul’da vahşet, kazlarını korkuttu diye köpeğini vurdu
İstanbul Avcılar’da hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, beslediği kazları korkuttu diye köpeğini tüfekle vurdu. Olay sonrasında köpeğin ölüsünü ve kazların videosunu çekip arkadaşlarına gönderen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Firüzköy’de hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, öyle bir olaya imza attı ki, görenlerin kanını dondurdu. Kazlarını korktuğunu ve...