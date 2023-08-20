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İstanbul'da vale cinayeti kamerada

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İstanbul Başakşehir'de otoparkın vale noktasından bir aracın anahtarını çalan şüpheliler, kendilerine engel olmak isteyen valeyi tabancayla vurarak öldürdü.

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