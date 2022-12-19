Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''vale'' savaşları! Sokak ortasında çatıştılar İstanbul'da ''vale'' savaşları! Sokak ortasında çatıştılar 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:15 İstanbul Tuzla'da valeler arasında çıkan silahlı kavga kamera yansıdı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a063e9bd3d267d7238e653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakemin kararını beğenmeyip, hakeme saldırdılar Hainlerin korkuyu rüyası Boran ortaya çıktı Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı antalya-ahsap_heykellerin_en_buyugu_4_metre_en_kucugu_5_santim Oğlunu öldürüp, cesedi valize sığdıramayınca oraya atmış Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu Direksiyon başında kalp krizinin belirtileri belli oldu Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz