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  4. İstanbul'da ''vale'' savaşları! Sokak ortasında çatıştılar

İstanbul'da ''vale'' savaşları! Sokak ortasında çatıştılar

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İstanbul Tuzla'da valeler arasında çıkan silahlı kavga kamera yansıdı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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