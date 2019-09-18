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  3. 18 Eylül 2019 10:40

İstanbul'da Valilik'ten beklenen açıklama geldi: Hepsi yıkılacak!

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

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