Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı İstanbul'da vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı 10 Temmuz 2022 Pazar Saat: 13:36 Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62caabbb758c046d8217e0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü Zeynep Bastık ile Edis'in yeni samimi dans görüntüleri olay oldu Ankara'da sağanak sele neden oldu Yaşasın iyi insanlar ölmemiş! Bu görüntü Türkiye'de çekildi İstanbul'da evleri su bastı! Mahalleli evinde mahsur kaldı Bir kadın daha katledildi! Kıskanç sevgilisi onu asitle yaktı! Bayramda 7 aile birbirine girdi: 5’i ağır 54 yaralı İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi İlber Ortaylı'dan AK Partililere tokat gibi Mansur Yavaş yanıtı