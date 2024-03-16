Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:30 Üsküdar Harem sahil yolunda konteyner yüklü vinç, demir platformu devirdi. Kaza nedeniyle sahil yolu araç trafiğine kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f59f0767eaa4d1c9043493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 3 yıl sürdü ve tamamlandı! Deprem erken uyarı sistemi 12 noktaya kurulacak Seçim sandıklarına, boyalı, molotof kokteylli saldırı 70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Böyle seçim konvoyu görülmedi... YRP'nin adayından bir garip seçim propagandası Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı