Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı 16 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:40 İstanbul Bahçelievler'de iki ortak arasında çıkan anlaşmazlık sonrası ortalık karıştı. Öfkeli ortak "büyücü" olduğunu iddia eden yabancı uyruklu bir kişi ve yanındakilerle eski ortağına saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625a8f0780f077570d706aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan'' Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!'' İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi! Kibariye soluğu kızının ücretini ödemediği kuaförde aldı Kayan aracı elleriyle durdurmak isterken... Almanya'da Türk gencine polis şiddeti kamerada Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı gözaltında Yabancı uyruklu dolandırıcılar kamerada! Öyle bir iş çevirdiler ki