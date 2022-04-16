İstanbul'da yabancı uyruklu çakma büyücüden asalı saldırı

İstanbul Bahçelievler'de iki ortak arasında çıkan anlaşmazlık sonrası ortalık karıştı. Öfkeli ortak "büyücü" olduğunu iddia eden yabancı uyruklu bir kişi ve yanındakilerle eski ortağına saldırdı.

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