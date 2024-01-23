Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı 23 Ocak 2024 Salı Saat: 13:20 Güncelleme: 23 Ocak 2024 Salı 13:20 İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu 2 kişinin kavgası kanlı bitti. Şahıslardan biri tartıştığı arkadaşının kafasını baltayla keserek balkondan aşağı attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65af93000207c5a7f105d7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler Türkiye'den: Kar kalınlığı 7 metre! İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik'' Bahçeli'den Özgür Özel'e: ''Türkiye'de Dersim diye bir yoktur'' İzmir'de boş arazide insan iskeleti bulundu Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: ''Ankara'nın abisine geldik''