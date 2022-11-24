Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 08:40 Güncelleme: 24 Kasım 2022 Perşembe 08:40 Türkiye'deki yasal ve kaçak yabancı uyruklularla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'da çekilen ve 2 yabancı uyruklu grubun bıçaklarla birbirlerine saldırdığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f03c4492d3608cf067ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı