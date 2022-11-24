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İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada

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Türkiye'deki yasal ve kaçak yabancı uyruklularla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'da çekilen ve 2 yabancı uyruklu grubun bıçaklarla birbirlerine saldırdığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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