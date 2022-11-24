İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada

Türkiye'deki yasal ve kaçak yabancı uyruklularla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'da çekilen ve 2 yabancı uyruklu grubun bıçaklarla birbirlerine saldırdığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f03c4492d3608cf067ce3" allowfullscreen></iframe>