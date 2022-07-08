  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti: Patronunu öldürdü !

İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti: Patronunu öldürdü !

İstanbul'da 26 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi alacağı için tartıştığı patronunu bıçaklayarak öldürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayına damgasını vuran tartışma
Eleştirilerin odağındaki Bakan Fahrettin Koca'nın ''sırrı'' ortaya çıktı: ''10 gündür gizliyorlar''
İstanbul'da dehşet! Keserle saldırıya uğrayan genç kadının çığlıkları
Canlı yayında ''muhalefetin önündeki tuzak'' deyip açıkladı
Suriyelilerin ellerinde bayraklarla, lüks araçlarla konvoyu olay oldu
Kadir Şeker tahliye edildi: İşte ilk görüntüler
SMA hastası İdil bebek kurtuldu, bir şehre bayram erken geldi
Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...
13 yaşındaki piyanistten örnek başarı