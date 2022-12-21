Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:05 İstanbul’un Fatih ilçesinde biri koltuk değnekli yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a2cc50c328bf0f333e32c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı Kadın muhabire canlı yayında iğrenç taciz Marketteki kadın çalışanı taciz eden yabancı uyruklu gözaltında Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen ''Avrupa Yakası'' itirafı Düğününe 1 ay kala hayatı karardı