Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yabancı uyruklular semti kamerada! İstanbul'da yabancı uyruklular semti kamerada! 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:30 Yasal ve kaçak yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'un kalbi noktasındaki Aksaray'dan gelen bu görüntüler pes dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea3239161a33601270ab73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu Eylem hazırlığındaki teröristlere nefes kesen operasyon kamerada TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı Kızına uyuşturucu satan torbacıyı döverek karakola götürdü Kaldırımda duran saksıyı önce suladı sonra çaldı Ev sahibiyle kavga eden kiracı intihar etti Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı