İstanbul'da yabancı uyruklular semti kamerada!

Yasal ve kaçak yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'un kalbi noktasındaki Aksaray'dan gelen bu görüntüler pes dedirtti.

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