Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 14:05 Ümraniye’de bir aracın camını zorlayarak açtıktan sonra içerisine giren şüpheli şahıslar, otomobil içerisinde bulunan mont, akü ve çorapları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ea938f429a171efe6bf793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı Karne günü kahreden ölüm! Liseli Damla'nın intiharıyla ilgili flaş gelişme 19 yaşındaki kadın pilot tarihe geçti Bakan Özer'den ''Yarıyıl tatili uzayacak mı?'' sorusuna net yanıt Falezlere yapılan 7 katlı bina için yıkım kararı Van Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu Bulgaristan'ın korona kararı onları vurdu! Edirne esnafı kepenk kapattı Köpeklerden kaçarken ölümden döndü