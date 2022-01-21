  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada

İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada

Ümraniye’de bir aracın camını zorlayarak açtıktan sonra içerisine giren şüpheli şahıslar, otomobil içerisinde bulunan mont, akü ve çorapları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı
Karne günü kahreden ölüm!
Liseli Damla'nın intiharıyla ilgili flaş gelişme
19 yaşındaki kadın pilot tarihe geçti
Bakan Özer'den ''Yarıyıl tatili uzayacak mı?'' sorusuna net yanıt
Falezlere yapılan 7 katlı bina için yıkım kararı
Van Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
Bulgaristan'ın korona kararı onları vurdu! Edirne esnafı kepenk kapattı
Köpeklerden kaçarken ölümden döndü