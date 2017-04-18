  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 08:50

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu.

Video Galeri
Kahramanmaraşta hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraşta hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Mersinde tehlikeli Suriyeli gerginliği
Mersinde tehlikeli Suriyeli gerginliği
Video Galeri
Bakanlar Kurulunda OHALi uzatma kararı alındı
Bakanlar Kurulunda OHALi uzatma kararı alındı
Video Galeri
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
Video Galeri
Lizbonda uçak kazası: 5 ölü
Lizbonda uçak kazası: 5 ölü
Video Galeri
Adanada otomobili taradılar: 1 ölü, 2 yaralı
Adanada otomobili taradılar: 1 ölü, 2 yaralı