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  3. 18 Haziran 2017 16:45

İstanbulda yağmur hazırlıksız yakaladı

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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Portekizde orman yangını: 62 ölü
Portekizde orman yangını: 62 ölü
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Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu
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Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Video Galeri
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
Balık tutarken ayı ile karşılaştılar
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Babalar Gününde ağlatan sürpriz
Babalar Gününde ağlatan sürpriz
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Çöp kutusunun başında meyve beklediler
Çöp kutusunun başında meyve beklediler