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  3. 05 Ekim 2019 10:35

İstanbul'da yağmur sonrası bir felaketten dönüldü

İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. Okulların kapalı olması büyük bir facianın yaşanmasını önlemiş oldu.

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Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor
Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor
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Öğrencilerin faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
Öğrencilerin faciadan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
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Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı
Erdoğan'dan AK Parti kampında ''Refah Partisi'' gafı
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Genç kız 2. kattan arabanın üstüne düştü
Genç kız 2. kattan arabanın üstüne düştü
Video Galeri
Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı göndermesi
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Kadın dizisinin yeni fragmanında sürpriz ayrıntı
Kadın dizisinin yeni fragmanında sürpriz ayrıntı
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