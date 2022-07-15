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İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezarlar tahrip edildi.

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