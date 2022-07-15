Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı 15 Temmuz 2022 Cuma Saat: 11:40 İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait mezarlar tahrip edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d127f978180725e9583183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak Böyle sapıklık görülmedi! İstanbul'da üst geçitte tecavüz girişimi Eski AK Partili vekil: ''İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldular'' İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımında İmamoğlu detayı! Apar topar sildi Datça'daki yangında ikinci gün: Çıkış nedeni belli oldu