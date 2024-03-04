Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yakıt tankerinde patlama! Ölü ve yaralılar var 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:30 İstanbul Ataşehir'de bir yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e594cd8984e48d310a0327" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında sinirler gerildi: ''Ben senin oğlun değilim!'' Rus ve ABD'li astronotlar uzaya gönderildi Murat Kurum: ''Nisan Gelecek Yüzler Gülecek'' İstanbul Boğazı düdük sesleriyle yankılandı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var İki çete daha çökertildi; onlarca gözaltı var AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşı'nı yanlış okudu Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet AK Parti mitinginde intihar şoku