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  4. İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor

İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor

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İstanbul Silivri'de anız yangını büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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