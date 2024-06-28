Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:56 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 16:56 İstanbul Silivri'de anız yangını büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ec12063f1c3313c03ae63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bingöl'de iki noktada orman yangını İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var