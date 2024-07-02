Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 15:11 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 15:11 İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan duman İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683ee79eac926f975048063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası kamerada Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı